"Sfortunatamente, ora sono costretto a prendermi di nuovo una breve pausa, si spera". È questo l'incipit dell'ultimo post pubblicato su LinkedIn da Robin Gosens, al momento ai box per un problema alla spalla.

"Soprattutto in situazioni come queste, dove si tratta di tornare in campo il più velocemente possibile, l'importanza dell'alimentazione e della forma fisica diventa per me ancora più intensa - spiega il tedesco -. Questi argomenti mi hanno accompagnato per tutta la mia carriera e sono ancora una parte essenziale della mia vita quotidiana fino ad oggi. Questo è uno dei motivi per cui ho completato il mio primo corso di consulenza nutrizionale durante il mio periodo da giovane professionista a Dordrecht".

"Dopo il mio grave infortunio muscolare alla fine del 2021, ho iniziato a lavorare con(By Nahni ), il mio nutrizionista - continua Gosens -. L'attenzione si è concentrata in particolare sull'abbassamento dei livelli di infiammazione e sul supporto del processo di guarigione attraverso una dieta anti-infiammatoria. A quel tempo, Nahni mi ha persino visitato durante la mia riabilitazione e si è assicurato che la mia camera d'albergo fosse dotata di prodotti appropriati e cibo precotto. Anche mia moglie Rabea li ha portati a bordo. Nonostante la prognosi inizialmente piuttosto cupa dei medici, mi sono ripreso più velocemente del previsto, per cui la dieta cambiata non era almeno un ostacolo. Questa esperienza mi ha dimostrato che, indipendentemente dalle circostanze,. Potrebbe essere solo una piccola parte, ma mi ha aiutato molto. Se esaurisci tutte le opzioni disponibili, sia attraverso medici, fisioterapia o consulenza nutrizionale, e l'interazione funziona bene, sento che questo può fare una grande differenza. Per me è importante non seguire ciecamente un consiglio speciale, ma imparare me stesso ed essere in grado di prendere le mie decisioni".

