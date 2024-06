Paul Ince è stato ospite di Italian Football Podcast e ha parlato a lungo dell'Inter, del passato e del futuro. "Quando ho firmato per l'Inter di Massimo Moratti tutto quello che volevamo era vincere lo scudetto" ha dichiarato. "Anche se il Napoli ha vinto l'anno scorso, il dominio che abbiamo visto dall'Inter in questi ultimi 3-5 anni non era qualcosa che mi aspettavo. L’Inter sembra fortissima. Lautaro Martinez e Marcus Thuram continuano a segnare e Yann Sommer è un bravissimo portiere. In Inghilterra vediamo il Manchester City vincere ogni anno, penso che potremmo vedere qualcosa di simile in Italia. Mi renderebbe molto felice e spero possa continuare a lungo”.

In particolare Ince si sofferma su tre giocatori nerazzurri fondamentali per Inzaghi. “Penso che usiamo il termine world class in modo molto approssimativo. Penso che Barella sia un giocatore molto, molto bravo, ha il potenziale per diventare un grande giocatore. Ma di prima classe? Non ne sono molto sicuro. Penso che sia stato fantastico per l’Inter, ma per essere un giocatore di livello mondiale devi esibirti agli Europei e ai Mondiali. Mi piace anche Alessandro Bastoni, è un top, un top player. Anche Dimarco, penso che sia un ottimo giocatore. Per l'Inghilterra - prosegue - prenderei senza dubbio Barella e Bastoni. Soprattutto Bastoni con i problemi che abbiamo in difesa. E Barella ci darebbe una dimensione diversa a centrocampo. Se ci prestassero quei due sarebbe fantastico...".