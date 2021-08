In Spagna – Jovic, offerta da 3 mln per il prestito dall’Inter. Perez dice no

Il presidente blanco valuta solo offerte di trasferimento definitivo, ma nessuna si avvicina alle richieste del Real

Il nome di Luka Jovic continua ad essere fra i più gettonati in orbita Inter per l'attacco. Adesso, il portale Defensa Central offre un aggiornamento della situazione parlando addirittura di una prima offerta per il prestito oneroso del centravanti serbo da 3 milioni di euro, respinta però dal presidente Florentino a causa della cifra bassa offerta, Le Merengues valutano al momento solo offerte per la cessione definitiva di Luka Jovic, ma al momento nessuna si avvicina alle richieste stabilite dal Real Madrid.