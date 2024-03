Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano e tifoso dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TVPlay non solo per parlare del futuro di San Siro e del possibile nuovo stadio a Rozzano (LEGGI QUI LE PAROLE), ma anche del momento di forma della squadra nerazzurra.

"Sono interista da sempre e anche abbonato tra l’altro. Sono stato a Madrid e a Istanbul e per me è una fede datata. Io non ho mai visto un’Inter così determinata e consapevole - le sue parole -. Quella di Mourinho era diversa, con un altro modo di giocare, quindi devo fare i complimenti ad Inzaghi che ha saputo trasferire a questi ragazzi una modalità di gioco che fa piacere. A parte l’ultimo match col Genoa, dove una flessione ci può stare, l’Inter esprime un gran bel gioco".

Spazio anche al calciomercato e al tema rinnovi. "Io blinderei Marotta, perché nessuno come lui sa fare mercato in Italia, non sbaglia un acquisto e Thuram ne è l’ultimo esempio. Inzaghi sta facendo benissimo mentre Lautaro Martinez è il bomber che ci invidiano tutti. Li confermerei in blocco tutti e tre”, ha aggiunto Ferretti.