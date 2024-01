Nelle ultime ore si è fatta largo la voce di mercato che vorrebbe il Sassuolo interessato al possibile ritorno di Stefano Sensi, chiuso all'Inter e alla ricerca di spazio prima della scadenza del contratto. Rispondendo a domanda diretta in conferenza stampa, Alessio Dionisi preferisce non sbilanciarsi sull'argomento.

"Mi informano di quello che scrivono i giornali ma io parlo dei giocatori che alleno - dribbla il tecnico neroverde -. Se devo parlare del mercato ne parlo con la società perché non è il momento di perdere tempo in interviste su queste cose, per me sono perdite di tempo perché costruirei alibi. Abbiamo le risorse interne per ottenere il nostro obiettivo, poi se il vostro è più alto o sarete più ambiziosi di me o volete vendere del fumo. Io dico che dobbiamo essere consapevoli che abbiamo le qualità per quello che dobbiamo ottenere. Io parlo del mercato con la società e la società opererà se lo riterrà opportuno".

