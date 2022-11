Al termine dell'intervista rilasciata ai media tedeschi nel ventre dell'Allianz Arena, Robin Gosens ha colto l'occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa niente male nei confronti della stampa teutonica, accusandola sostanzialmente di avere pochi riguardi nei suoi confronti. Queste le sue parole riportate da Kicker: "Sono contento di essere riuscito a dare di nuovo il gas per i 90 minuti. Sarebbe stato un sollievo per la mia anima se avessi ottenuto l'assist per Lautaro Martinez. Comunque, questa serata mi ha permesso di attirare l'attenzione positiva su di me. Certo che sul palcoscenico tedesco è diverso rispetto a quando gioco in Italia, dove sono il grande sconosciuto che gioca all'estero. Sono soddisfatto. Spero lo siate anche voi". Gosens che aveva probabilmente voglia di sfogare un po' di amarezza, considerando che a inizio intervista ha debuttato affermando: "Sono felice di tornare a parlare tedesco".