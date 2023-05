Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. La finale di Champions League sarà Manchester City-Inter, ma si giocherà solo tra 24 giorni. Dal Napoli, alla finale di Coppa Italia fino a Torino: bisogna chiudere al meglio la Serie A e portare a casa un altro titolo per arrivare a Istanbul nel migliore dei modi. Di seguito il link Youtube (clicca qui per vedere da app).