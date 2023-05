Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Vigilia di Inter-Sassuolo, match fondamentale per la classifica dei nerazzurri. La partita più importante della stagione per continuare a vincere e non interrompere la magia di un finale fin qui strepitoso. Di seguito il link Youtube (clicca qui per vedere da app).