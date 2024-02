Quanto è importante, in vista della super sfida contro la Juventus, che abbiano riposato Barella, Calhanoglu e Dimarco? A rispondere alla domanda in conferenza stampa ci pensa Simone Inzaghi, respingendo anche le voci su un Denzel Dumfries finito indietro nelle gerarchie: "No Dumfries stava avendo un grandissimo percorso nel primo mese e mezzo, poi ha avuto un problema importante e dei rallentamenti. Adesso ha lavorato molto bene, a Firenze è entrato nel modo giusto. Chiaramente essendo un giocatore fisico ha bisogno di stare al 100%. Nel frattempo Darmian ha fatto benissimo e abbiamo preso un giocatore nuovo come Buchanan che mi sta soddisfacendo e deve integrarsi nella squadra. A breve ci darà una mano. Il riposo per gli altri tre sono state squalifiche, tranne Federico che aveva fatto tre ottime gare dopo il rientro e aveva avuto un problemino. Aveva speso tanto in Arabia e quindi ho optato per Carlos Augusto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!