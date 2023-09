Marcus Thuram è pronto a disputare il suo primo derby di Milano. Una partita speciale per chiunque, ancora di più per l'attaccante francese, strappato dai nerazzurri ai cugini a poche ore dalla firma. Tikus scenderà al fianco di Lautaro dal 1'. E spunta un doppio retroscena sulla Thu-La. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale Youtube per partecipare in DIRETTA alle nostre trasmissioni. (CLICCA QUI).