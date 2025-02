Il Napoli alle 12.30 sfiderà il Como al Sinigaglia, ma Antonio Conte rivolge lo sguardo anche al big match scudetto di sabato prossimo contro l'Inter. La testimonianza arriva dalla formazione ufficiale scelta dal tecnico salentino: in mezzo al campo c'è l'esordio dal 1' di Philip Billing, con il diffidato Frank Anguissa in panchina perché a rischio squalifica in caso di ammonizione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

