Sta per scoccare un'ora importante, per Benjamin Pavard. Il nuovo difensore dell'Inter, infatti, questo pomeriggio metterà piede a San Siro da giocatore nerazzurro, dopo un'attesa snervante durata giorni prima del suo arrivo in Italia. E sul suo profilo Instagram, il transalpino fa capire di scalpitare in vista dell'appuntamento con la Fiorentina: "Non vedo l'ora", il suo messaggio con sullo sfondo lo stadio di San Siro.