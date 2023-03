Una sosta per le Nazionali davvero rigenerante per Romelu Lukaku che si è ritrovato segnando 4 gol in due partite (contro Svezia e Germania) con la maglia numero 10 del Belgio. L'attaccante nerazzurro sui social, dopo essersi complimentato con il resto della squadra, ha postato diverse storie per rispondere alle polemiche degli ultimi mesi. Tra queste la canzone "Only God can judge me" di Tupac Shakur. Una scelta sicuramente non casuale e ben mirata.