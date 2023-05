Il 16 maggio cadono due ricorrenze fondamentali per la storia nerazzurra: la nascita dello storico presidente Massimo Moratti e lo scudetto vinto nel 2010, secondo passo verso il leggendario Triplete. Una data cerchiata in rosso sul calendario di Marco Materazzi: "Buon compleanno Presidente e auguri a tutti noi nerazzurri per l’anniversario dello scudetto del Triplete", ha scritto Matrix su Instagram. Con tanto di video in cui abbraccia l'ex patron.