Ci sono anche Sheriff Kassama e Alem Nezirevic, gli ultimi arrivati in casa Inter Primavera, nella lista dei giocatori convocati da Cristian Chivu per lo spareggio che vale gli ottavi di finale Youth League contro il Rukh Lviv, in programma oggi a Stalowa Wola. (fischio d'inizio alle ore 14). L'elenco completo:

PORTIERI: Calligaris, Botis, Castelnuovo

DIFENSORI: Zanotti, Pelamatti, Fontanarosa, Kassama, Nezirevic, Stante

CENTROCAMPISTI: Stankovic, Kamate, Carboni, Di Maggio, Martini, Grygar,

ATTACCANTI: Owusu, Esposito, Iliev, Curatolo, Sarr.