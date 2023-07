La fondazione di André Onana ha pubblicato un video nel quale alcuni tifosi vip dell'Inter salutano l'ormai ex portiere nerazzurro, volato al Manchester United dopo un'annata nella quale ha fatto breccia nei cuori dell'interismo globale. Da Giacomino Poretti a Francesco Renga fino a Stefano Boeri, in tanti hanno voluto dire ciao al camerunese sottolineando le sue grandi doti, col comico che si lancia in una profezia: "Tanto lo so che farai la fine di Romelu Lukaku e vorrai tornare indietro. Noi ti accoglieremo a braccia aperte".

