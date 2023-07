"Giorni di decisioni chiave per il mercato del River Plate" fa sapere TyC Sports che ancora una volta sottolinea l'interesse del club di Buenos Aires nei confronti di Facundo Colidio, gioiellino del calcio argentino di proprietà dell'Inter. "Nonostante sia a un passo dall'indossare la fascia rossa, il nativo di Rafaela non vuole affrettarsi a prendere una decisione e ha chiesto di posticipare il suo ritorno alla pre-season italiana per definire il suo futuro" si legge. Se è vero che il classe 2000 ha scelto i Millonarios rispetto a tutte le altre pretendenti, resta però ancora "da accordarsi con i nerazzurri, che vogliono circa 5 milioni di dollari. Per questo motivo il calciatore 23enne ha chiesto all'Inter di continuare ancora per qualche giorno le sue ferie e di rimandare il rientro a Milano per la pre-season". Permesso accordato, "Colidio è volato dalla sua nativa Rafaela per prendere una decisione sul suo futuro".

