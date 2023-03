Continuano le voci su un possibile imminente passaggio di mano dell'Inter. Sulla scorta di quanto scritto ieri dal Sole 24 Ore (RILEGGI QUI), oggi Tuttosport torna sull'argomento e tratteggia una svolta non troppo in là nel tempo. "Le prossime settimane chiariranno se ci sono novità, più o meno imminenti - Zhang ha sempre smentito l’ipotesi di cessione del club, aprendo solo al possibile inserimento di un nuovo partner di minoranza -, altrimenti l’orizzonte del giovane Steven e di Suning rimane sempre il 20 maggio 2024, quando scadrà il termine ultimo per la società lussemburghese Grand Tower - una delle holding tramite cui la famiglia Zhang controlla l’Inter - per restituire al fondo statunitense Oaktree Capital il prestito ricevuto nel maggio 2021. Somma da 275 milioni (292 la cifra complessiva a settembre 2021) con tasso d’interesse al 12% che - trattandosi di un prestito Pik in cui gli interessi vengono pagati nella rata finale - farà lievitare la cifra intorno ai 350 milioni. Cifra che, se non restituita, farà perdere a Suning il controllo dell’Inter visto che al momento della stipula del contratto, erano state date in pegno a Oaktree le quote del club nerazzurro, sia quelle direttamente in capo a Suning (68,55%) che quelle di proprietà di LionRock (31,05%)".