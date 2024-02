Svolta rilevante nel percorso che potrebbe portare a una soluzione riguardo allo stadio per Inter e Milan. I club, racconta Tuttosport, hanno accettato di valutare la proposta del sindaco Giuseppe Sala sulla ristrutturazione del Meazza.

Paolo Scaroni ha chiesto scusa ad Alessandro Antonello per il disguido dei giorni scorsi, quando WeBuild ha effettuato un sopralluogo al Meazza senza avvisare i nerazzurri. Proprio WeBuild presenterà entro tre mesi uno studio di fattibilità e le società nello stesso periodo produrranno delle linee guida per la possibile ristrutturazione.

Tanti i punti interrogativi sulle tempistiche dell’intervento e sulla ripartizione del finanziamento tra pubblico e privato. Anche per questo Inter e Milan, che per restare al Meazza hanno chiesto come questione vincolante di avere lo stadio di proprietà, si sono riservate il diritto di proseguire negli iter a Rozzano e San Donato. Niente diritto di superficie, quindi, ma direttamente la proprietà, per lo stadio e i terreni circostanti, parcheggio e Parco dei Capitani.

La possibile svolta potrebbe aiutare Suning e Redbird a patrimonializzare subito e avere nuove garanzie finanziare. Nel caso dell'Inter, queste sarebbero fondamentali per strappare condizioni migliori a Oaktree sull'allungamento del prestito.