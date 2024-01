Ottimi dati di audience per la finale di Supercoppa, emessi ieri dalla Lega Serie A e che, come riporta Tuttosport, hanno soddisfatto i vertici dell'organo dei club.

Non è però scontato che la formula venga riproposta. Con l'aumento delle partite di Champions League non c'è infatti molto spazio per togliere un'altra giornata da recuperare al campionato, come è avvenuto per la stagione in corso. Lo ha detto De Laurentiis, ma secondo il quotidiano il rinvio crea scontento anche in altri dirigenti, Potrebbero quindi essere in sfida secca anche le tre edizioni (sulle prossime cinque) che dovranno disputarsi ancora in Arabia Saudita.

Non mancano, peraltro, altre offerte dall’estero. In particolare Stati Uniti e Canada sarebbero interessate.