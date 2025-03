Non è ancora certa la disputa con il format a quattro squadre nella prossima Supercoppa Italiana. Secondo Tuttosport, infatti, ieri l'assemblea di Lega Serie A ha ufficializzato la conferma del format, ma si attende la risposta dell'Arabia Saudita, che ha diritto ad ospitare due delle prossime quattro edizioni.

Qualora da Riad dovesse arrivare un "no" per la prossima stagione, non è esclusa l'ipotesi che si torni in Italia (qualora dagli altri Paesi esteri non dovessero arrivare offerte soddisfacenti). E se davvero si dovesse restare nei confini nazionali lo si farebbe con la formula a due squadre. Certa la collocazione temporale: impossibile giocare in estate, con l'Inter e la Juventus (sempre che riesca ad arrivarci, in Supercoppa) impegnate al Mondiale per club. Si giocherà quindi a dicembre o gennaio.