Dopo aver ben avviato il colpo Samardzic, le priorità dell'Inter restano il portiere e l'attaccante. Se tra i pali l'arrivo di Yann Sommer non appare in discussione (secondo Tuttosport su questo ci sono pochi dubbi, anche se sarà a Milano solo quando il Bayern Monaco avrà trovato il suo sostituto), per il reparto offensivo è Folarin Balogun a restare sempre in pole.

"Il cartellino dello statunitense ha un costo importante (circa 40-45 milioni) e un ingaggio tutto sommato non proibitivo, l’esatto opposto di Morata, per cui l’Atletico Madrid chiede sempre i 20.5 milioni della clausola (mentre Alvaro non potrebbe usufruire del Decreto Crescita per il triennale da cinque milioni netti richiesti) - si legge su TS -. Scamacca e Beto continuano a piacere. Taremi resta sullo sfondo, ma pure l’operazione legata all’iraniano sarebbe economicamente importante, per un’eventuale trattativa che sarebbe più un piano B (se non C) per l’Inter". Il giornale torinese non esclude comunque un colpo a sorpresa, con un nome non ancora emerso.

