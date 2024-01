Oggi, all'ora di pranzo, l'Inter ha bisogno di battere a tutti i costi il Verona per evitare che il derby d'Italia contro la Juventus del prossimo mese non diventi più delicato e decisivo di quanto non lo sia già adesso. E' quanto si legge stamane all'interno di un pezzo di Tuttosport, dove poi viene aggiunto un altro motivo per il quale i tre punti odierni sono fondamentali: mantenendo la vetta della classifica, e magari vincendo la Supercoppa italiana, Simone Inzaghi potrebbe avere maggiore "forza" per farsi fare un regalo dal club sul mercato, ovvero un quinto attaccante.

Lucien Agoume e Stefano Sensi sono in uscita e non verranno sostituiti a centrocampo, ma con i loro addii - al di là della situazione di Sanchez (dipenderà da lui se accettare o meno offerte arabe) - potrebbe aprirsi uno spiraglio per l'arrivo di un giocatore offensivo in prestito per arricchire ulteriormente il reparto avanzato. Al momento, nei piani della dirigenza non è in programma un altro colpo, ma mai dire mai.

