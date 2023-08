Yann Sommer resta l'unica ipotesi al momento nella testa dei dirigenti dell'Inter per coprire la casella del portiere titolare. Come riporta Tuttosport, l'elvetico ha detto sì ai nerazzurri per provare a giocare con continuità in vista di Euro 2024. Il Bayern Monaco non ha ancora trovato un sostituto, ma l'Inter vuole chiudere entro il weekend, pagando i 6 milioni di clausola o i 4,5 dell'accordo trovato coi bavaresi.

"Dopodiché - si legge sul quotidiano - partirà l'assalto al vice con Trubin dello Shakthar che rimane il preferito, ma difficile (richiesta 25-30 milioni, offerta 12 più bonus): il principale "piano B" resta Audero della Sampdoria, sempre che non si decida, a sorpresa, di promuovere Filip Stankovic reduce da una buona tournée".