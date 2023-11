Tuttosport regala oggi un quadro di come potrebbero essere le partite dei giocatori dell'Inter convocati in nazionale per le prossime due settimane. Si parte con gli azzurri: Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi si giocano la qualificazione a Euro 2024 tra la partita con la Macedonia del Nord e soprattutto quella contro l'Ucraina a Leverkusen.

Saranno addirittura tre le partite per Sommer e la sua Svizzera, contro Israele, Kosovo e Romania e saranno determinanti in chiave qualificazione. Asllani è in Albania, nonostante un affaticamento: potrebbe saltare la gara con la Moldavia e poi rientrare con le Far Oer, in ogni caso agli albanesi basta una vittoria in due sfide, per cui la seconda potrebbe essere una formalità.

L'Olanda di De Vrij e Dumfries cerca anch'essa tre punti tra Irlanda e Gibilterra, mentre Calhanoglu, Arnautovic e Thuram sono già qualificati agli Europei: nessun patema.

Capitolo sudamericani: le qualificazioni mondiali sono ancora all'inizio e quindi tutto è in ballo. L'Argentina di Lautaro ha due impegni contro Uruguay e Brasile, nel secondo sfiderà Carlos Augusto (che prima avrà la Colombia). Il Cile di Sanchez affronterà Paraguay ed Ecuador.