In vista di Monza-Inter, Simone Inzaghi non dovrebbe apportare clamorosi aggiustamenti di formazione. Nella squadra titolare, riporta Tuttosport, dovrebbe esserci di nuovo Federico Dimarco, già in campo col Verona per uno scampolo di partita. Sarà anche, quella di sabato, la probabile giornata del debutto di Tajon Buchanan. Almeno tra i convocati, se poi ci sarà anche spazio sul terreno di gioco si vedrà.

Successivamente la squadra si preparerà per il viaggio in Arabia in vista della Supercoppa Italiana: la comitiva partirà martedì 16.

