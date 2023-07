L'operazione Frattesi potrebbe ricalcare da vicino quella vista per Nicolò Barella. Secondo Tuttosport, infatti, non facendo da tempo ricorso allo strumento delle fideiussioni bancarie, la società fa ricorso alle operazioni con prestito e obbligo di riscatto piuttosto che pagando immediatamente. Ovviamente diventano difficili operazioni con giocatori in scadenza nel 2024, come Singo e Carlos Augusto, a meno che non rinnovino per un altro anno prima di completare la cessione. Anche per questo è stato riaperto il file che porta a Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen per il settore esterni.

Quanto a Frattesi, intanto si sta cercando di scorporare l'operazione Mulattieri in modo da avere subito i soldi per un prestito con obbligo di riscatto. Al Sassuolo converrebbe perché a fronte di una formula che garantisce un introito non immediato, di solito vengono inseriti dei bonus "più generosi e comunque facilmente raggiungibili", come riporta il quotidiano. L'affare si fa più complicato se, come accaduto per Bellanova, arrivano concorrenti che possono pagare subito tutto il cartellino: in questo caso l'Inter è stata costretta a lasciare strada al Torino.