Holm dalle parti di Milano piace per caratteristiche fisiche e prospettive e potrebbe essere un'occasione anche nel caso in cui non dovesse essere effettuato il riscatto di Raoul Bellanova, spiega Tuttosport. Lo spezzino "verrà monitorato nei prossimi mesi, ma chissà che non possa diventare un'idea in estate, qualora non si concretizzasse il riscatto di Bellanova. Arrivato in prestito dal Cagliari, Bellanova finora non è riuscito a trovare spazio con continuità (13 presenze, 1 sola da titolare). L'Inter sta valutando cosa fare ma, in caso di acquisto, vorrebbe strappare al club sardo uno sconto sui 7 milioni pattuiti l'estate scorsa. Se però l'operazione dovesse complicarsi, allora Holm potrebbe essere un "piano B" da tenere in considerazione".

