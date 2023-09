Oggi Tuttosport, proiettandosi al futuro dell'Inter, parla di "solita incognita societaria". "Nel maggio 2024 scadrà il prestito di Oaktree al presidente Steven Zhang che dovrà restituire la somma (quasi 400 milioni) o rifinanziarla allungando la scadenza, altrimenti il club passerà di mano al fondo statunitense - ricorda il quotidiano torinese -. Al di là di questi risvolti che nei prossimi mesi verranno chiariti, proprio pensando al Fpf, l’Inter avrà la necessità di continuare a muoversi dunque col player trading per poi rinforzare la squadra. Sono cinque i nomi che potrebbero attirare le attenzioni delle big europee come accaduto con Onana e il Manchester United: Bastoni, Dumfries, Barella, Thuram e Lautaro Martinez. È chiaro che se dovesse partire uno di loro, l’Inter dovrà rimpiazzarli anche se, per esempio, è già stato preso Frattesi, possibile erede di Barella. La sensazione, al di là dell’esigenza in attacco di cui parliamo nella pagina a fianco, è che l’Inter potrebbe aver bisogno di una mezzala di qualità: Mkhitaryan, Klaassen e Sensi sono tutti in scadenza 2024, pur se l’armeno potrebbe rinnovare e l’olandese ha un’opzione per il 2025".

E non solo: occhio al ruolo di estremo difensore. "Non bisogna dimenticare il portiere brasiliano Bento. Il giocatore dell’Athletico Paranaense è già stato trattato e l'Inter ci riproverà, al di là del destino di Audero", si legge.