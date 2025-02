Quella dell'Inter sarà "un'estate da 100 milioni", ma Oaktree non stravolgerà i suoi piani e continuerà il percorso di risanamento dei conti. A garantirlo è Tuttosport mentre spiega la strategia del fondo per il club nerazzurro: ringiovanire la rosa e abbassare il costo squadra. Dalla nuova Champions arriveranno almeno 86 milioni, mentre altri 15-20 milioni verranno bonificati dalla FIFA per il Mondiale per Club. A completare il quadro anche i circa 40 milioni che si potranno mettere in cassa dalla cessione di Davide Frattesi e la fine di contratti pesanti come quelli di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Il primo investimento è Petar Sucic (14.5 milioni più 2.5 di bonus), ma nella lista di giovani gioielli il sogno resta Nico Paz del Como. "A Milano lavorano al colpo da mesi - Zanetti è amico del papà - e la speranza è che il Real Madrid sfrutti le clausole in suo possesso per ricomprarlo, perché all'Inter sono convinti che sarà più facile trattare col Real, il cui reparto offensivo è già "sold-out", piuttosto che col ricco Como" scrive TS, ipotizzando che i Blancos possano aprire ad un trasferimento in prestito con diritto/obbligo a 25 milioni. In attacco il mirino è invece puntato su Santiago Castro (costa 25-30 milioni), mentre per la difesa il primo nome è quello di Sam Beukema (occhio anche a Gila della Lazio e Hien dell'Atalanta). Per la mediana piace sempre Samuele Ricci.