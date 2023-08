Nelle battute conclusive del calciomercato potrebbe anche arrivare un nuovo elemento per il centrocampo. Secondo Tuttosport, dopo quanto accaduto con Samardzic, per ora resterà Sensi ma a suo tempo Inzaghi aveva chiesto un giocatore fisico come sostituto di Gagliardini, avendo in cima ai suoi pensieri Milinkovic-Savic. "Ora si accontenterebbe di avere nel mazzo un granatiere, come era Gagliardini, utile per mettere chili nei minuti finali, visto che in difesa si è scelto di puntare su “braccetti” molto tecnici".