"Denzel Dumfries in Premier League già da questo gennaio non è ipotesi da scartare. Anzi". Lo scrive Tuttomercatoweb.com, che non esclude l'addio immediato dell'olandese che, dopo il Mondiale, sta faticando a tornare ai suoi livelli in nerazzurro e da quanto ci risulta è cercato già dal Tottenham (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). In caso di offerta congrua, l'ex PSV può partire subito. "Quaranta milioni di euro. E' questa la base d'asta dei nerazzurri - si legge -. Da escludere il Bayern, che oggi non è intenzionato a fare questo grande investimento, restano in piedi due possibilità, entrambe in Premier League. Qualche contatto c'è stato col Chelsea, club che per ora non ha mosso passi ufficiali. Ha invece approfondito il discorso il Manchester United, ma al momento anche i red devils non hanno avanzato una proposta ufficiale".