The Athletic conferma: André Onana si trasferirà al Manchester United per una cifra pari a 51 milioni di euro più 4 milioni di euro di bonus. Il portiere camerunese, che ha salutato gli ormai ex compagni dell'Inter nelle scorse ore, potrebbe volare a Manchester per le visite mediche di rito, ma potrebbe svolgerle altrove prima di unirsi ai Red Devils nel tour pre-campionato negli Stati Uniti. Erik ten Hag e la sua squadra, per la cronaca, partiranno alla volta degli USA dalla Scozia mercoledì dopo aver affrontato il Lione a Edimburgo.

"Un annuncio ufficiale su Onana non è previsto oggi (martedì), mentre il club lavora sui dettagli. Onana ha già concordato condizioni personali all'Old Trafford e dovrebbe firmare un contratto fino al 2028, con l'opzione per un altro anno. I colloqui sullo stipendio di Onana hanno avuto una svolta sabato e si sono conclusi il giorno successivo. Lo United ha poi concordato lunedì sera con l'Inter una quota finale, comprensiva di bonus e condizioni di pagamento. Onana desiderava trasferirsi all'Old Trafford, dove si unirà nuovamente ai Ten Hag dopo il loro tempo insieme all'Ajax", spiegano i colleghi.