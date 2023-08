L'Inter ha il nome di Trevoh Chalobah sulla lista degli obiettivi di mercato dall'inizio di questa sessione, con il difensore inglese in uscita dal Chelsea che specialmente all'inizio dell'estate sembrava vicino a vestire la maglia nerazzurra. Il destino dell'operazione Lukaku però ha portato ad accantonare anche la pista per arrivare al roccioso centrale dei Blues, che nel frattempo però non ha trovato nuova sistemazione ed è rimasto sul taccuino di Ausilio e Marotta. Le ultime novità che arrivano da Stamford Bridge sono però tutt'altro che esaltanti e, come riportato da The Athletic, Chalobah dovrà stare fermo per circa un mese a causa di un infortunio al ginocchio rimediato lunedì.

Questo sfortunato inconveniente potrebbe costringere il Chelsea a tenere in rosa un altro giocatore scontento e in cerca di maggior minutaggio in campo e l'Inter - per l'ennesima volta durante questa sessione di mercato - a ridefinire le priorità per quanto riguarda il ruolo di difensore. Visto l'infortunio di Chalobah potrebbero infatti salire notevolmente le quotazioni di Tanganga, difensore inglese in uscita dal Tottenham.

