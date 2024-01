L’Inter sarà Campione d’Italia, il Bologna e Joshua Zirkzee sono le assolute rivelazioni, almeno per il girone d’andata, rispettivamente come squadra e calciatore. E’ quanto emerge dal tradizionale sondaggio di metà campionato promosso dall'agenzia ItalPress, al quale ha risposto la maggior parte dei tecnici di serie A: non hanno partecipato infatti José Mourinho, Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri, Raffaele Palladino, Alberto Gilardino e Thiago Motta.

Sono 12 gli allenatori che optano per il tricolore ai nerazzurri, mentre la Juventus, diretta inseguitrice dell'Inter, ottiene appena due preferenza di cui una a metà con l'Inter, quella di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari. L'altro allenatore che vota per la Juve è Gian Piero Gasperini dell'Atalanta. Curiosa la scelta di Simone Inzaghi, che si è avvalso della facoltà di non esprimersi su questo tema, votando Frosinone e Zirkzee come rivelazioni.

Queste le tre domande rivolte ai tecnici:

1. Squadra rivelazione del campionato

2. Calciatore rivelazione del campionato

3. Chi vincerà lo scudetto

E queste le scelte

GIAN PIERO GASPERINI (ATALANTA)

1. Bologna

2. Ederson

3. Juventus

CLAUDIO RANIERI (CAGLIARI)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter/Juventus

AURELIO ANDREAZZOLI (EMPOLI)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter

VINCENZO ITALIANO (FIORENTINA)

1. Frosinone

2. Gudmundsson

3. Inter

EUSEBIO DI FRANCESCO (FROSINONE)

1. Bologna

2. Calafiori

3. Inter

SIMONE INZAGHI (INTER)

1. Frosinone

2. Zirkzee

3. ——-

ROBERTO D’AVERSA (LECCE)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter

STEFANO PIOLI (MILAN)

1. Bologna

2. Gudmundsson

3. Inter

WALTER MAZZARRI (NAPOLI)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter

FILIPPO INZAGHI (SALERNITANA)

1. Bologna

2. Buongiorno

3. Inter

ALESSIO DIONISI (SASSUOLO)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter

IVAN JURIC (TORINO)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter

GABRIELE CIOFFI (UDINESE)

1. Frosinone

2. Payero

3. Inter

MARCO BARONI (VERONA)

1. Bologna

2. Ngonge

3. Inter

