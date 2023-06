Si avvicina il momento della verità per la dirigenza del Barcellona, che di fronte a sé si trova ad affrontare la sfida enorme di cedere i giocatori in esubero per creare un tesoretto da reinvestire sul mercato in entrata. Tra gli elementi che potrebbero lasciare il Campo, non è un mistero, c'è Franck Kessié, che vuole avere voce in capitolo sulla prossima destinazione perché, se fosse per lui, resterebbe in blagurana. Tutto fa pensare che, in caso di addio, secondo i colleghi di Sport, preferirebbe tornare a giocare in Serie A, nello specifico nell'Inter, club con il quale i culé continuano a esplorare alcuni scambi. Nelle ultime settimane, si legge nel pezzo dell'edizione online del quotidiano catalano, ci sono state conversazioni tra le parti e due opzioni messe sul tavolo: Joaquín Correa e Denzel Dumfries, profili che non scaldano Joan Laporta. I dubbi si estendono anche a Marcelo Brozovic, visto che la priorità è ingaggiare altri centrocampisti per il nuovo progetto di Xavi. La società di Viale della Liberazione ha chiesto più tempo e la prossima settimana, una volta giocata la finale di Champions League, ci sarà un incontro tra i due club per prendere la decisione finale.

"Kessié deve partire nelle prossime tre settimane e se l'Inter non potrà, cercherà un'altra destinazione. Il Barça, infatti, sta cercando di cedere Kessié in Premier e in Bundesliga. La priorità è trovare un club che paghi almeno 35 milioni di euro. Ci sono state speculazioni sul Liverpool, ma il Tottenham sembra posizionato meglio. In ogni caso, deve essere un club che offre a Kessié la possibilità di giocare in competizioni europee. E non è facile in questo momento", la chiosa del pezzo.