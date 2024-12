Il Real Madrid è alle prese col dilemma Nico Paz, il giovane argentino ora in Italia con il Como e sul quale l'Inter ha mostrato un fortissimo interesse. Il quotidiano spagnolo Sport conferma l'intenzione del club nerazzuro di lanciarsi sul classe 2004, accontentando quella che è la richiesta del Real che valuta il suo giocatore 20 milioni di euro, ponderando anche l'idea di spingersi fino a 25 milioni di euro.

Il desiderio del giocatore sarebbe quello di tornare alla Casa Blanca, ma l'inserimento di un club di livello internazionale come l'Inter potrebbe cambiare le carte in tavola. A questo punto, il Real potrebbe trattare col club nerazzurro concedendo al giocatore di percorrere un cammino simile a quello di Brahim Diaz: ma per realizzare il tutto, il club di Florentino Perez dovrebbe parlare prima coi lariani, rinunciare al suo 50% e poi trovare con i nerazzurri un accordo nel quale fissare una cifra per la recompra.

