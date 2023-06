Oriol Romeu sta pian piano diventando l'obiettivo principale del Barcellona per rinforzare il centrocampo. Questo quanto assicura dalla Spagna il quotidiano Sport, spiegando che il profilo del giocatore del Girona ha già avuto il via libera sia dello staff tecnico che dell'area sportiva blaugrana, tanto che l'operazione sarebbe a buon punto con un costo massimo di 15 milioni di euro tra costo del cartellino (si parla di 8 milioni) e ingaggio. Molto meno di quanto potrebbe costare Marcelo Brozovic.

Al Barça - scrivono i colleghi spagnoli - l'opzione Romeu è in corsia di sorpasso su Brozo: si tratta di un giocatore spagnolo, reduce da una stagione più che positiva. E sarebbe più economico del centrocampista dell'Inter. "Nonostante tutto, per ora, il nuovo direttore sportivo, Deco, tiene aperta l'opzione Brozovic in attesa dell'esito definitivo - si legge -. Brozovic costerebbe almeno 18 milioni di euro per il trasferimento e il suo ingaggio sarebbe di circa 7 milioni di euro netti più bonus".

Al momento nel club catalano regna la calma perché Oriol Romeu sa già che è il primo della lista blaugrana qualora Brozovic dovesse sfumare definitivamente nei prossimi giorni. "La firma è sulla buona strada, ma la trattativa non è chiusa e la decisione finale del Barça deve ancora essere presa", chiosa Sport.

