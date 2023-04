Si sprecano le voci attorno al futuro di Franck Kessié, giocatore a cui - secondo Sport - il Barcellona avrebbe chiesto di ridursi lo stipendio che andrà a percepire nella prossima stagione. Ricevendo, da parte dell'ivoriano, un ''no' che apre ogni tipo di scenario di mercato, stando ai colleghi catalani: il club di Joan Laporta potrebbe ascoltare le offerte per l'ex Milan, se riuscisse a ingaggiare İlkay Gundogan e rinnovare Sergi Busquets, visto che Xavi vuole aggiungere un altro play alla rosa.

"Il club blaugrana, in caso di partenza di Kessié, darebbe priorità a un trasferimento puro per trarre vantaggio dall'operazione. L'opzione di scambio verrebbe presa in considerazione solo se fosse sportivamente interessante e se arrivasse l'ok di Xavi", si legge sull'edizione online di Sport.