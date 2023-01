Il Paris Saint-Germain, almeno per il momento, è out: per poter abbracciare Milan Skriniar, dovrà aspettare l'inizio della stagione. Ma al tempo stesso, lo stesso difensore slovacco resta fuori dai giochi sul campo, visto che, riferisce Sport Mediaset, a meno di sorprese non farà parte dell'elenco dei disponibili di Simone Inzaghi per il match di questa sera di Coppa Italia contro l'Atalanta. Lo slovacco non andrà nemmeno in panchina.