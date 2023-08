Gianluca Scamacca tornerà a giocare nel campionato italiano. Ma non all'Inter; questo è chiaro, ormai da poco più di dodici ore. L'attaccante ex Sassuolo ha scelto di vestire la maglia nerazzurra sì, ma dell'Atalanta ed è pronto a concludere una trattativa praticamente flash. Il centravanti ha già salutato il West Ham e preso un aereo per Roma, dove a villa Stuart, si sottoporrà alle visite mediche per l'idoneità sportiva prima di apportare la firma sul contratto che lo legherà alla Dea. A renderlo noto è Sportmediaset che ricorda le cifre che dell'operazione: il club di Percassi ha raggiunto l'accordo con gli Hammers per 25 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili e il 10% sulla futura rivendita. L'Inter, che si era spinta fino a 23 più 3 di bonus, nella tarda serata di ieri ha fatto muro dinnanzi alla richiesta dell'entourage del giocatore di rilanciare. Secondo quanto spiegano i colleghi di SM infatti Marotta and co non avrebbero gradito l'apertura del giocatore nei confronti dei bergamaschi, atteggiamento che ha fatto immediatamente decadere l'interesse dei milanesi, che hanno subito chiuso il discorso.

