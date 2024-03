Alexis Sanchez è tornato a recitare un ruolo da protagonista con la maglia dell'Inter. L'attaccante cileno ha sfruttato al meglio l'assenza di Thuram e le occasioni concesse da Inzaghi nelle ultime tre partite. Contro Lecce, Atalanta e Genoa sono arrivati tre assist e un gol.

Come riportato da Sportmediaset, nessuno in casa Inter ha messo mai in discussione Sanchez. Ad Appiano chi lo vede ogni giorno in allenamento non ha dubbi sulle sue qualità tecniche e su quello che può dare alla squadra. Ora è tornato nella sua versione Maravilla anche in campo.