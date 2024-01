Per capire quale sarà la formazione dell'Inter nella semifinale contro il Napoli sarà decisivo l'allenamento del pomeriggio, ma il doppio impegno nel giro di tre giorni potrebbe spingere Inzaghi a qualche cambio di formazione con l'intenzione di risparmiare i giocatori più spremuti nella semifinale dominata contro la Lazio: secondo SportMediaset l'ipotesi degli inserimenti di Dumfries, Frattesi e Carlos Augusto in questo momento "non è da considerare lontana".

