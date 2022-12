Ampio spazio al calciomercato dell'Inter nell'edizione delle 13 di Sportmediaset. Si parte dal rinnovo di Milan Skriniar: l'Inter ha fatto di tutto per trattenere il difensore slovacco, spingendosi fino a 6,5 milioni di euro complessivi a stagione. Il Psg ha offerto 9 milioni di euro, un'offerta che il club nerazzurro non può pareggiare. Tutto dipende dal giocatore che ora è concentrato sul campo e non ha fornito alcuna risposta. Il Psg comunque non farà nessun tentativo per portarlo via a gennaio.