Senza Skriniar e Dimarco ancora out, l'undici dell'Inter che oggi alle 18 sfiderà a San Siro il Lecce sarà molto simile a quello di Bologna, con il ritorno di Acerbi in difesa assieme a Darmian e Bastoni. Secondo l'aggiornamento di Sportmediaset, conferme a centrocampo per il trio Barella, Brozovic e Calhanoglu, così come sulle fasce per Dumfries e Gosens. In attacco al fianco di un Lautaro sempre più leader si prevede un'esclusione, quella di Lukaku al posto di Dzeko, destinata a fare abbastanza rumore.