L'Inter non è mai stata così vicina a Benjamin Pavard. A confermare le sensazioni delle ultime ore ci pensa anche la redazione di Sport Mediaset, che riferisce come in Viale della Liberazione attendano una risposta decisiva e positiva dal Bayern Monaco per il difensore francese. "L'ottimismo è testimoniato anche dalla volontà, nel caso del via libera tedesco, di organizzare velocemente le visite mediche, che verrebbero effettuate già mercoledì", si legge su sito dell'emittente. Le cifre dell'affare sono quelle circolate nelle ultime ore: 27 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus.

