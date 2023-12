Ci sono buone possibilità che l'Inter regali Tajon Buchanan a Simone Inzaghi durante la finestra del mercato invernale. Non sarà una trattativa facile col Bruges, che vorrebbe dieci milioni di euro per il laterale destro classe 1999 canadese, il cui contratto scade nel giugno 2025. Un orizzonte temporale breve, considerando che il giocatore non ha alcuna intenzione di rinnovare con i belgi e ha già il suo sì al trasferimento a Milano, su cui la dirigenza di Viale Liberazione farà leva per proporre la formula del prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta Sportmediaset.

