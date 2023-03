Tra i rimpianti di Inzaghi, per un'Inter che se non avesse raccolto solo due pareggi contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna si troverebbe oggi a meno 5 dal Napoli, non possono che esserci anche i lunghi infortuni di Brozovic e soprattutto Lukaku, che dalle ultime notizie prima della rifinitura sembra destinato ad andare in panchina contro il Lecce. Come conferma Sportmediaset, dovrebbero giocare Lautaro e Dzeko in attacco, mentre a centrocampo confermato il croato regista in mezzo a Barella e Calhanoglu. Skriniar ancora out, prova a recuperare almeno per la panchina Dimarco.