Federico Dimarco è ormai un punto fermo dell'Inter e della Nazionale italiana. Già cinque gol in 24 presenze per il mancino ormai idolo dei tifosi, che spera a breve di poter festeggiare il suo primo Scudetto da nerazzurro, che avrebbe un sapore particolare visto il suo tifo mai celato

Come riportato da Sportmediaset, il giocatore è legato all'Inter da un contratto fino al 2027, firmato alla fine dell'anno scorso, e non c'è da parte di nessuna delle due parti la voglia di separarsi in anticipo: Dimarco è un pilastro dell'inter attuale e lo sarà ancora a lungo nelle prossime stagioni.

