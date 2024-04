In casa Inter c'è grande attenzione sulle condizioni fisiche degli acciaccati, su tutti Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij che nelle prossime ore aumenteranno i carichi di lavoro. Come riportato da Sportmediaset, Bastoni dovrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi, con la possibilità di giocare almeno una porzione di gara per tornare poi al top per il derby, mentre l'olandese è ormai sulla via del recupero.

Al posto dello squalificato Benjamin Pavard ci sarà Yann Bisseck, mentre in attacco al posto di Lautaro Martinez - anche lui out per squalifica - giocherà uno tra Alexis Sanchez e Marko Arnautovic assieme a Marcus Thuram. Da non escludere una chance per Davide Frattesi, visto che Henrikh Mkhitaryan è diffidato e Inzaghi non vuole rischiare di perderlo per il derby.

